Els sindicats de la funció pública alerten de la paràlisi a l'administració pel 155

Els sindicats de la funció pública han alertat de la paràlisi a l'administració com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Així ho han explicat a l'ACN representants d'UGT, CCOO, IAC Catac i la Intersindical CSC, alertant també que els efectes encara es veuran més en els propers mesos. Tots ells reconeixen endarreriments en diversos projectes, molts dels quals afecten els ciutadans, des de programes d'ajuts socials a la preparació de la campanya contra incendis o la preinscripció escolar, tot i que des de CCOO consideren que les afectacions no estan sent generalitzades i que com que no hi ha hagut canvis normatius, l'administració "funciona".La majoria afegeixen que els efectes també els estan patint els mateixos treballadors públics, que en ocasions no tenen interlocutors vàlids i que veuen també com no es compleixen compromisos sobre les seves condicions laborals. On sí que coincideixen tots els sindicats és en apuntar la necessitat de formar un govern el més aviat possible per recuperar la "normalitat", tot i que no entren a fer valoracions polítiques sobre les negociacions entre les formacions independentistes.Des de la UGT, Carles Villante ha valorat "molt negativament" que encara es mantingui el 155 i ha alertat que tot i que inicialment no va tenir una incidència directa, ara ja "s'han acumulat retards que en molts temes impedeixen prestar serveis amb normalitat". Ha afirmat que això no afecta només qüestions internes sinó també d'atenció a la ciutadania.A més, ha avisat que no es poden posar en marxa respostes a problemes nous que es vagin presentat, com l'onada de fred d'aquesta setmana, sinó que s'han de limitar a tirar endavant programes de continuïtat i es veuen obligats a fer-ho "amb retard en la seva execució". A nivell intern de l'administració, també apunta problemes com l'incompliment de "compromisos" com el retorn de les pagues extraordinàries pendents.Villlante ha destacat que tot això s'està suplint en la mesura que es pot amb la "professionalitat i vocació" dels treballadors públics. "L'únic que està suplint que la ciutadania no arribi a tenir la percepció directa de les qüestions molt negatives del 155 és la voluntat i la vocació dels empleats públics".Un escenari similar dibuixa la delegada sindical de funció pública de la Intersindical CSC, Roser Palol, que ha assegurat que la paraula que defineix la situació de l'administració pública amb l'aplicació del 155 és "paràlisi generalitzada". Així, ha apuntat que hi ha programes i subvencions endarrerides, d'altres que no s'han pogut posar en marxa i tràmits que s'envien a revisar per part del govern espanyol que no han estat retornats encara i no s'han aprovat els pressupostos per tirar endavant determinades mesures. "L'efecte s'està notant i més que es notarà en els propers mesos", ha valorat.Ha apuntat també a la situació d'"indefensió" dels treballadors públics i ha lamentat que alguns es veuen obligats a funcionar per "inèrcia" per la manca d'interlocutors amb responsabilitats. A més, ha dit que totes les afectacions que s'han acumulat en els primers quatre mesos requeriran de temps per solucionar-les.La secretària general d'IAC Catac, Assumpta Barbens, apunta també a una afectació a nivell normatiu ja que diferents proposicions de llei "van decaure per la convocatòria unilateral d'eleccions per part del govern espanyol". Ha afegit que hi ha afectacions a nivell de personal perquè hi ha processos de selecció "aturats" i ha lamentat la situació general que viu l'administració pública.Des d'IAC Catac coincideixen en alertar sobre els efectes en les subvencions, ajuts i endarreriment en pagaments al Tercer Sector. Entre d'altres, ha posat com a exemple el "desenvolupament molt alentit" de la renda garantida de ciutadania. "Nosaltres creiem que el 155 ja no hauria d'existir, s'han fet eleccions i creiem que ja hi ha totes les garanties que ells demanaven", ha argumentat.Una visió una mica menys negativa expliquen des de CCOO. El coordinador de l'Àrea Pública d'aquest sindicat, Joan Maria Sentís, ha afirmat que tot i que l'aplicació "formal" del 155 ha complert quatre mesos, abans ja hi havia "intervenció econòmica originada per la situació política de Catalunya i la reacció del govern de l'Estat". Sentís ha valorat també que donat que de moment no s'han fet canvis normatius, l'administració "funciona" però ha expressat la seva alarma pels "anuncis i amenaces" com les que s'han fet al voltant de l'escola catalana.Ha reconegut però que la situació política ha "paralitzat o alentit" la tasca legislativa i d'elaboració de projectes, reglaments estudis i programes, entre d'altres. En aquest sentit, afegeix que el fet d'haver de passar decisions i consultes a Madrid, ja sigui de forma física o virtual, "pot haver endarrerit algunes decisions" però creu que l'afectació ha estat "més puntual que generalitzada". Tot i aquesta visió, Sentís comparteix la visió perquè el 155 pugui allargar-se en el temps "perquè sí que podria tenir conseqüències".En canvi, i pel que fa als empleats públics, sí que apunta a "alguns cessaments", bàsicament de personal de confiança o assessors, o que formaven part d'organismes "clausurats" pel 155, que en el cas de ser treballadors de la Generalitat han retornat al seu lloc anterior. El coordinador sindical ha manifestat però que una afectació important en aquest col·lectiu "està en l'ambient i l'estat d'ànim" que incideix sobre tothom, independentment de les seves idees polítiques.Tots ells coincideixen en la necessitat de formar govern el més aviat possible tot i que no entren a fer valoracions polítiques. Des d'UGT, Villalante creu que hi ha un "problema polític que ha de tenir solució política i això requereix voluntat política". Aposta per establir un govern, restituir les institucions catalanes i obrir el diàleg. "Faig una crida a tots els que tenen a la seva mà trobar una solució posin fil a l'agulla i busquin una solució política".Des d'IAC Catac, Barbens considera que "hi ha condicions per constituir un govern" però ha rebutjat opinar sobre una qüestió que ha dit que recau en el Parlament. "Els treballadors necessitem un govern perquè l'administració pugui funcionar amb normalitat", ha manifestat.Per a CCOO és "urgent acabar amb el 155" i consideren necessària la constitució del nou govern "de manera urgent". "El país no pot seguir en aquesta situació. És urgent restablir l'autogovern i totes les nostres institucions", ha afirmat Sentís. De no ser així, alerta que "perilla el mateix concepte d'autogovern, el model inclusiu d'escola catalana, un dels eixos vertebradors de 'Catalunya, un sol poble'".També des de la Intersindical CSC, Palol considera que és "molt necessari" la formació d'un govern "i no d'un govern qualsevol", afirmant que no es pot acceptar un executiu "lligat de peus i mans".

