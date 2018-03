El «gest» de Letizia per la vaga feminista del 8-M

La reina espanyola Letizia Ortiz ha decidit buidar la seva agenda el proper dijous 8 de març, dia de la Dona. D'aquesta manera, l'experiodista es suma a la reivindicació feminista, que porta per lema "si nosaltres parem, el món s'atura", segons ha explicat El Mundo En aquest sentit, mitjans propers a la Casa Reial asseguren que Letizia sempre ha mostrat una consciència feminista basada en l'equiparació d'homes i dones que s'ha visualitzat en gestos com el d'aquest dijous, que no farà, per exemple, la reina emèrita, que sí té actes a l'agenda. Felip VI té també feina a la Zarzuela amb un parell d'audiències.

