VÍDEOS Un jutge emèrit del Suprem desmunta la justícia espanyola al «FAQS»

José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, va desmuntar molts dels gestos que ha dut a terme la justícia espanyola contra el procés català i els seus dirigents. Durant una entrevista al programa FAQS de TV3, el jutge va anar desgranant diversos moments dels darrers mesos en què diversos jutges espanyols, com Pablo Llarena, que investiga el referèndum de l'1-O, ha traspassat línies de la divisió de poders a l'Estat.En aquest sentit, Martín Pallín va denunciar la por que té respecte a la divisió de poders: "Està en joc la qualitat democràtica i això em preocupa". "La separació és la clau de la democràcia", afegeix en un altre punt de l'entrevista. En un sentit similar es va expressar reflexionant al voltant de les conclusions judicials, on hi veu politització. "Un jutge no es pot posar en valoracions polítiques", afirma.Pel que fa al delicte de rebel·lió, apunta que cap catedràtic de la seva època s'ha atrevit a posar-li aquesta etiqueta: "No té cap ni peus. És un contorsionisme judicial verdaderament preocupant", considera. Minuts després també va aprofitar per opinar sobre el fet que s'hagi arribat fins aquí. "Si la Fiscalia no hagués interposat la querella, avui no hauríem arribat fins aquí".Martín Pallín també considera que el fiscal en cap, Jose Manuel Maza, es va equivocar posant la querella i va denunciar que a dia d'avui, a l'estat espanyol, hi governen els jutges.Per últim, també es va recordar del ridícul que va fer Llarena retirant l'ordre de detenció. "M'agradaria que un dia tingués temps d'explicar-nos als espanyols per què un jutge retira una ordre de detenció. No ho he vist a la meva vida. I llavors quan va a Copenhaguen, diu una cosa realment increïble: no la poso en marxa perquè vull que el detinguin. Doncs també ho expliqui".

