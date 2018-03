VÍDEO Bea Talegón, als partits sobiranistes: «No us fa vergonya?»

Bea Talegón Foto: Josep M. Montaner

La periodista Beatriz Talegón es va mostrar taxativa amb els partits sobiranistes aquest dissabte al vespre durant la seva participació al programa FAQS. Mentre el diputat de JxCat, Josep Rull, i la de En Comú Podem, Elisenda Alamany, debatien sobre l'abstenció de la CUP a la investidura de Jordi Sànchez , la periodista de Diario16 els va retreure: "No us fa vergonya?" "I ho dic seriosament. Apel·lo a una responsabilitat dels polítics molt més gran que un pati de col·legi de qui s'emporta tal nen per jugar a la pilota", va afegir.Tot seguit, va comentar també la decisió que havia pres la CUP. Talegón considera que la formació anticapitalista. "La batalla és perquè vol mantenir Puigdemont de president i perquè vol pressionar ERC perquè el vot sigui telemàtic i pugui ser possible que el president que la majoria de la societat catalana ha votat sigui investit", reflexiona.

