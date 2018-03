Els rapers reclamen mobilització: «A l'Estat no li pot sortir gratis la nostra presó»

Molta sort i força en la lluita us desitjo.

Si us tancan a la presó per una cançó, després serà per parlar i al final no podrem parlar, ningú, de rés.

Que la cançó no sigui políticament correcte, grollera, fins i tot difamatòria, no dóna dret a la justícia a tancar-vos a la presó.

Aquest PP i els seus amiguets, han perdut el nord, ja no saben que fer per tenir la gent atemorida per la presó , multes o el que sigui. Estic amb vosaltres, d' aqui a Estrasbourg, o on sigui. No ho deixeu.

Hi ha molta gent amb la pell molt fina que insulta als homosexuals, independentistes, persones de raça diferent i haurien d' anar a la presó amb més raó i mira per on, tenen butlla papal.

Jo no entenc com no hi ha jutges que no diuen rés en contra el que us passa. Deixar passar una sola injustícia treu legitimitat al professional qui la imparteix. Si la por tanca la boca a col.lectiu de jutges, que farà la resta de la gent. Ja han guanyat, i el prestigi?