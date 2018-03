ERC demana diàleg a la CUP i s'obre a «corregir l'oferta» per tancar un acord

Esquerra Republicana està disposada a canviar la proposta que, juntament amb JxCat, ha presentat a la CUP per a la investidura de Jordi Sánchez i que els anticapitalistes han rebutjat aquest dissabte. El regidor republicà a Barcelona i membre de la direcció nacional del partit, Alfred Bosch, ha considerat, després de conèixer la decisió dels cupaires, que “s’haurà de tornar a parlar i veure què demana la CUP, i en base al que demani, tornar a parlar per veure si podem corregir l’oferta de manera que tots ens puguem posar d’acord”.El que ha evitat valorar Bosch és si, com diu la CUP, creu que la proposta feta és massa autonomista i poc republicana. En aquest sentit, ha demanat als anticapitalistes que pensin en la necessitat d’acabar amb el 155, amb independència de com vegin l’oferta feta. “Que diguin això no vol dir que ens haguem de quedar encallats en el 155. El nostre objectiu és sortir del 155, sortir de la repressió, de l’absència de Govern, i tenim urgència a deixar aquest escenari”, ha conclòs.Bosch, a més, ha insistit que tots els independentistes han de “fer tot el possible, parlar amb tothom, fins a l’esgotament”, i ha descartat que les negociacions fracassin fins al punt de convocar-se noves eleccions. Per últim, davant la possibilitat que la posició de la CUP pogués obligar a Carles Puigdemont i Antoni Comín a renunciar als seus escons als grups de JxCat i ERC, el republicà s’ha limitat a dir que amb diàleg es pot solucionar el problema que pugui haver, i ha obert el ventall a parlar també amb Catalunya en Comú-Podem. “Hem de parlar amb tothom, fer govern i investidura. Parlarem amb qui calgui per poder arribar a aquest punt. Hem de parlar amb la CUP, els comuns i qui calgui”, ha sentenciat.Alfred Bosch ha fet aquestes declaracions després de repartir xocolata a Gràcia, on són les festes de Sant Medir, i on els republicans han aprofitat per engegar la recollida de signatures que demana la llibertat d’Oriol Junqueras, president del partit. Acompanyant-lo ha estat la diputada i expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no ha volgut valorar la decisió de la CUP però sí ha intentat llençar un missatge de calma als independentistes. “Les negociacions sempre han estat complicades. Recordem la legislatura passada, que vam escollir president a dues hores d’acabar el termini. Tothom deia que no hi hauria president i el vam tenir. I ara passarà igual. Les negociacions són negociacions. Però al final s’arribarà a un acord i tindrem president i podrem treure’ns de sobre el 155”, ha sentenciat confiada.

