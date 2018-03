Els veïns denuncien l'Ajuntament de Sant Adrià per deixar construir un crematori

La plataforma Stop Crematori ha anunciat aquest dissabte que ha denunciat a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) a través d'un contenciós administratiu per haver concedit a l'empresa Tanatori del Litoral les llicències necessàries per construir un complex funerari que inclou un tanatori i un crematori.



L'entitat, que ha detallat a l'ACN que no descarta altres vies com la penal, ho ha anunciat al final d'una manifestació que aquest dissabte al matí ha aplegat més de 300 veïns d'aquest municipi contraris a aquest projecte. Els protestants consideren que ja tenen prou contaminació a la ciutat i han lluït cartells i pancartes on es podia llegir "parem el crematori per la nostra salut", "Sant Adrià contaminada, habitants enganyats" o "no més contaminació".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)