L'Organització Mundial contra la Tortura critica Espanya per la repressió a protestes pacífiques

Càrregues policials a Girona l'1-O. Foto: Carles Palacio

En una declaració oficial dirigida al Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides, l' En una declaració oficial dirigida al Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides, l' Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha criticat Espanya per "l'ús excessiu de la força per dispersar protestes pacífiques". En aquest sentit, l'organisme recorda que "els individus no poden perdre la protecció contra la tortura i els maltractaments en un context de protestes", i insta l'estat espanyol a "defensar la prohibició de la tortura i realitzar investigacions ràpides i eficients" en aquesta matèria. L'OMCT llença aquests mateixos advertiments a la República Democràtica del Congo, Togo, el Sudan i Hondures.

En la declaració, l'OMCT també es mostra "preocupada" per la "creixent repressió i estigmatització dels defensors dels drets de les persones desplaçades" en diferents països, entre ells l'estat espanyol i també Mèxic, Grècia o França. Així, planteja que els activistes es poden acabar convertint en desplaçats si són "forçats a fugir del seu país a causa de les amenaces". “¿Quines mesures s'han de prendre per garantir que els defensors poden continuar la seva activitat a l'exili, sense que els estats aconsegueixin silenciar les seves veus i les de les víctimes?", s'interroga l'organisme.D'altra banda, la declaració denuncia les "polítiques de control de les migracions" i els "acords internacionals sobre migracions", fent referència a les mesures de la Unió Europea, Turquia o Líbia, i mostra "alarma" per la "creixent tendència dels estats a recórrer a les privacions de llibertat de les persones migrades com una rutina o una pràctica obligatòria".La declaració va dirigida al president del Consell dels Drets Humans de l'ONU, un organisme creat el 2006 en substitució de la Comissió dels Drets Humans, que s'escull per part de l'Assemblea General. A més, també interpel·la el Relator Especial de les Nacions Unides sobre la situació dels defensors dels drets humans, Michel Forst, i el Relator Especial sobre la tortura i altres tractes cruels, inhumans o degradants, Nils Melzer. L'OMCT és la principal coalició d'organitzacions internacionals no governamentals que lluiten en contra la tortura, les execucions sumàries o les desaparicions forçoses, i engloba un total de 311 organitzacions.

