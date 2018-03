Mor el prestigiós científic i museògraf Jorge Wagensberg

Hermitage Barcelona expressa el seu profund dolor per la mort de Jorge Wagensberg, el seu director artístic. — Hermitage Barcelona (@HermitageBcn) 3 de març de 2018

“Cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución.”

Jorge Wagensberg (1948-2018)



La teva saviesa serà eterna. — Ruben Wagensberg (@wagensberg) 3 de març de 2018

El prestigiós científic i museògraf Jorge Wagensberg (Barcelona, 1948) ha mort aquest dissabte a la tarda al seu domicili. Al llarg de la seva carrera havia destacat per la capacitat d'unir divulgació, ciència i art. En aquest sentit actualment era el director artístic de la futura seu barcelonina de l'Hermitage. Anteriorment, va destacar com a director del Museu de la Ciència de Barcelona –des del 1991- i en va impulsar la transformació cap al Cosmocaixa. També va impulsar juntament amb el científic Martí Boada el Museu Europeu del Bosc de Sant Celoni, projecte encara no realitzat.L'Hermitage de Barcelona ha expressat, a través d'un comunicat, "el seu profund dolor per la mort de Jorge Wagensberg, el seu director artístic". "Les persones que, els últims anys, han treballat dia rere dia per fer realitat aquest projecte al costat d'una persona tan sàvia i generosa com Jorge Wagensberg, avui només podem expressar tristesa i dolor", ha subratllat l'entitat que ha qualificat de "privilegi poder aprendre al costat d'una figura tan cabdal".Va estudiar Física a la Universitat de Barcelona, en la qual es va llicenciar el 1971 i doctorar el 1976. Des de 1981 és professor de Teoria dels processos irreversibles a la Facultat de Física d'aquesta universitat. També és membre fundador de l'European Museum Academy i ha publicat diversos llibres de divulgació científica.L'any 2005 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica per la concepció del Museu de la Ciència Cosmocaixa i el 2007 amb la Creu de Sant Jordi. El 2010 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. En aquest enllaç es poden llegir els articles que publicava a El País , el darrer fa dues setmanes.Entre les múltiples mostres de condol destaca, per l'emotivitat, la de l'activista i diputat d'ERC Ruben Wagensberg, nebot del científic., un recull de vídeos que mostren el seu compromís amb la divulgació científica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)