​Aïllen tres camions al port de València per portar material radioactiu

La Duana Marítima de València ha aïllat tres camions al port després de detectar a la càrrega materials radioactius com urani i cobalt, tal com ha informat la Guàrdia Civil a Europa Press.La mercaderia dels vehicles procedeix de Marroc i està sent analitzada mentre estan aïllats dins del recinte de Valenciaport. Els responsables de duanes investiga la càrrega dels camions per confirmar els elements, així com el seu origen exacte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)