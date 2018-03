El Tibidabo arrenca una nova temporada amb noves atraccions i espectacles

El parc d'atraccions Tibidabo dona el tret de sortida aquest dissabte a una nova temporada, que servirà per estrenar noves atraccions i espectacles. Tal com es va anunciar aquest dijous, entre les novetats destaca el Castell de contes, que obrirà les portes entre el juliol i l'agost, o la Virtual Exprés, que es va inaugurar l'estiu passat i és la primera atracció de realitat virtual de Catalunya.A més, es repetiran espectacles com Emocions de Por, una cercavila nocturna amb els personatges de les atraccions de terror. De cara a la nova temporada, el parc vol treballar la millora de l’experiència dels visitants, els actes solidaris –preveu acollir 19 esdeveniments d'aquest tipus–, nous projectes educatius i la sostenibilitat mediambiental. Ja fa 113 anys des que van començar a funcionar les primeres atraccions en aquest espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona.

