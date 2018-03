- «Jo vull el director de TV3». - «No! Això ho vull jo!»

"Parlaran de pluralitat i premsa lliure quan el que més els preocupa és que el president de la CCMA sigui proposat per ERC i el director i el cap d’informatius de TV3 per JxCat"

"El més fort de tot això és que no els faci ni mica de recança l’assumpte i tampoc que la cosa transcendeixi a l’opinió pública"

La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchis, i el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, en una imatge d'arxiu al Parlament. Foto: Parlament

Republicana de Catalunya estava encallat perquè no es posaven d’acord en l’àrea de comunicació. Impressionant dada, aquesta. L’escull, o un dels esculls, principal per allargassar encara més la formació de govern, per continuar amb la irresponsabilitat congènita que s’ha instal·lat en ells, era precisament la formació dels poders que han de regir els mitjans públics catalans durant els propers anys. D’una banda és important i necessari que aquesta àrea els preocupi.vaig pensar, calla, que estaran ordint l’estratègia a seguir de cara a fer front a la famosa reforma de l’IVA que posa en perill molt seriós els mitjans públics catalans. Estaran estudiant la manera de reservar una partida pressupostària extraordinària per a apaivagar la crisi. Estaran buscant la manera més fonda i professional de bastir uns mitjans públics amb les màximes garanties de solidesa per fer a les envestides del PP, que somia amb desballestar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb fer-la xixina, amb entrar-hi com un elefant i desballestar-ho tot.. Les negociacions estaven encallades perquè JxCat i ERC no es posaven d’acord amb qui ha de designar el president de la CCMA i els directors i caps d’informatius de TV3 i Catalunya Ràdio. Em vaig fregar els ulls perquè pensava que no ho havia llegit bé. Però sí, ho havia llegit bé. Els partits polítics que tan es fiquen i es capfiquen amb les martingales dels seus opositors/enemics quan els veuen fer i desfer en nom del sectarisme més absolut, no avançaven en les seves negociacions perquè el repartiment de cromos a la CCMA no els estava satisfent prou.però de veritat haurem de continuar escoltant proclames dels partits polítics a favor de la pluralitat i de la premsa lliure quan el que més els preocupa és que el president de la CCMA sigui proposat per ERC, el director i el cap d’informatius de TV3 sigui designat per JxCat i el director i el cap d’informatius de Catalunya Ràdio quedin en mans d’ERC? Ja fa anys que això funciona així i segueixen fent-ho funcionar així. I no els fa vergonya? Tindran la barra de parlar de “despolitització”? De “rigor”? De “pluralitat”? Però de què estan parlant senyors?Se’ns vendrà que tot això no està renyit amb prendre decisions atenent a criteris de professionalitat periodística. Si home, i què més. Només hi ha una manera de prendre decisions amb criteris de professionalitat periodística. I sabeu quina és: prendre decisions amb criteris de professionalitat periodística. I és molt evident que les decisions que acabo de detallar no obeeixen a criteris de professionalitat periodística.i tampoc que la cosa transcendeixi a l’opinió pública. Jo, si algú sabés, unes negociacions que estan sota la meva responsabilitat queden encallades per una cosa així, em desaria a mi mateix a dins d’un calaix, avergonyit i estabornit.

