La guia dels Oscars 2018: nominats, horari i favorits de la gran gala del cinema

Millor pel·lícula



- Call Me By Your Name

- El instante más oscuro

- Dunkerque

- Déjame salir

- Lady Bird

- El hilo invisible

- Los archivos del Pentágono

- La forma del agua

- Tres anuncios en las afueras



Millor director



- Christopher Nolan per Dunkerque

- Jordan Peele per Déjame salir

- Greta Gerwig per Lady Bird

- Paul Thomas Anderson per El hilo invisible

- Guillermo del Toro per La forma del agua



Millor actor



- Timothée Chalamet per Call Me By Your Name

- Daniel Day-Lewis per El hilo invisible

- Daniel Kaluuya per Déjame salir

- Gary Oldman per El instante más oscuro

- Denzel Washington per Roman Israel, Esq.



Millor actriu



- Sally Hawkins per La forma del agua

- Frances McDormand per Tres anuncios en las afueras

- Margot Robbie per Yo, Tonya

- Saoirse Ronan per Lady Bird

- Meryl Streep per Los archivos del Pentágono



Millor actor de repartiment



- Willem Dafoe per The Florida Project

- Woody Harrelson per Tres anuncios en las afueras

- Richard Jenkins per La forma del agua

- Christopher Plummer per Todo el dinero del mundo

- Sam Rockwell per Tres anuncios en las afueras



Millor actriu de repartiment



- Mary J. Blige per Mudbounde

- Allison Janney per Yo, Tonya

- Lesley Manville per El hilo invisible

- Laurie Metcalf per Lady Bird

- Octavia Spencer per La forma del agua



Millor guió original



- La gran enfermedad del amor (The Big Sick)

- Déjame salir

- Lady Bird

- La forma del agua

- Tres anuncios en las afueras



Millor guió adaptat



- Call Me By Your Name

- The Disaster Artist

- Logan

- Molly's Game

- Mudbound



Millor pel·lícula animada



- El bebé jefazo

- The Breadwinner

- Coco

- Ferdinand

- Loving Vincent



Millor pel·lícula de parla no anglesa



- Una mujer fantástica

- The Insult

- Loveless

- On Body and Soul

- The Square