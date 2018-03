​Mobile World Congress: la solució és el problema

Assistents al MWC 2018 Foto: José Manuel Gutiérrez

El 5G, protagonista del MWC Foto: José Manuel Gutiérrez

Els telèfons són els dispositius més variats, versàtils i complets que tenim al nostre abast. Amb una capacitat creixent de processament i transmissió de dades, aquests aparells, nascuts per parlar a distància, funcionen com càmeres, receptors de televisió, videoconsoles, reproductors de música, ordinadors, GPS, agendes, moneders, claus... Com hem comprovat en les últimes edicions del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, són objectes socials lligats a la identitat dels usuaris que operen com a sistemes de producció, distribució i consum de continguts, en especial, creatius.La plataforma portàtil s’ha perfilat en plena crisi com la sortida ideal per al sector de l’entreteniment, la banca i el comerç electrònics, etc.. Aquesta convergència ha prefigurat un escenari òptim perquè els mòbils hagin acabat sent l’essència del negoci i la comunicació híbrids, ja que combinen característiques dels mitjans tradicionals; dels mitjans conversacionals, és a dir, de les eines enfocades a la interacció social; i dels denominats self-media, vinculats a la personalitat del propietari, que els empra en la difusió d’allò que ell mateix genera.Després d’assolir la maduresa en la connexió de veu als països desenvolupats, les operadores van prendre la iniciativa en la cultura. No obstant, en els últims anys, els grups mediàtics s’han sumat a la batalla per la comercialització de continguts. Canals de televisió, cadenes de ràdio, ciberdiaris, agències de publicitat i altres empreses similars compten amb divisions que tanquen acords milionaris amb operadores i fabricants: Samsung, Sony, Huawei, HTC... La convocatòria de 2018 del MWC ha evidenciat que, en aquest conjunt, ocupen un lloc privilegiat els monstres de la Web: Google, Facebook, Youtube… Les aliances es basen en la imatge de marca i en el seu horitzó d’influència. De manera que l’atractiu de les firmes (Armani, Vogue…), els productes (Coca Cola, Barbie…), els personatges de ficció (Star Wars, Disney…) i els famosos (Kim Kardashian, LeBron James…) s’estén als "smartphones".Els extres de personalització, l’oci i la ficció (sèries adaptades, produccions originals i imaginatives solucions interactives) han constituït per a les indústries culturals una entrada a aquest instrument omnipresent que ja no es tancarà. La incorporació de la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic ha aconseguit que aquests estiguin situats en el principi, el centre i el destí de totes les estratègies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)