​«El Periódico» censura l'última vinyeta de Miquel Ferreres

NacióDigital fonts properes a l'humorista. El ninotaire Miquel Ferreres no s'ha pogut acomiadar dels lectors d'El Periódico, diari del qual ha estat acomiadat i on treballava des de 1997, com volia. El rotatiu li ha censurat la seva última vinyeta, segons han confirmat afonts properes a l'humorista.

1- El problema d'acomiadar algú i que encara li quedin 20 dies de feina... @tardaobertaTV3 entrevista Miquel Ferreres, brutal la seva última vinyeta després de ser fulminat. +Info aquí: https://t.co/D0zZcVK7Aj pic.twitter.com/mgxvaZwEwC — Gerard Sesé (@gerardsese) 2 de febrer de 2018

La vinyeta, que podeu veure a sobre, mostrava un bloc de pedra amb el número 155 que cau sobre la seva taula de dibuix. Un dibuix que demostra que el ninotaire podria haver estat acomiadat per motius polítics.La vinyeta havia de sortir publicada avui, 28 de febrer. En el seu lloc hi ha un dibuix de Leonard Beard.Les vinyetes de Ferreres eren un contrapunt de la línia editorial del diari. El dibuixant ha estat especialment crític amb la repressió del govern espanyol contra l’independentisme arran de l’1-O, i també amb el paper que han tingut els partits unionistes a Catalunya.Ferreres va començar a treballar al Correo Catalán. A la seva vida professional ha col·laborat amb els grans diaris del país, com La Vanguardia, El País, i amb importants revistes d'humor, com El Papus, El Jueves i també amb Interviú. A partir d'aquest dijous, 1 de març, començarà a publicar una vinyeta diària a la contraportada de l'Ara.

