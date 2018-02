| 6 comentaris Roger Tugas

La casa reial és la institució que rep una pitjor nota de totes per les que pregunta el CEO, per sota del TC o del govern espanyol, amb una caiguda notable i transversal arran de l'1-O | La valoració que li atorga el CIS arreu de l'Estat és superior, però en els últims sondejos va situar-se per sota del 5 i aquest organisme fa tres anys que no pregunta per aquesta qüestió