Nova víctima de la crisi a 8tv: Alfons Arús marxa

Doncs mira que no sóc fan de l'Arús ni molt menys però aquesta cadena només valia una mica la pena pel seu programa. El programa de la pepa aquella del Cuní no m'havia agradat mai, per si m'ho pregunteu.



Tant per tant, que la tanquin perquè ara només quedarà allò de "Crimen en el paraíso" i "Los pequeños asesinatos de Agatha Christie". I el cutre-porno de la matinada.