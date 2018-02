El Grupo Godó aparta Jordi Armenteras com a presentador de «8aldia»

El periodista Jordi Armenteras deixarà de presentar el programa informatiu 8aldia de 8TV, segons expliquen fonts de la cadena televisiva del Grupo Godó. Així ho ha decidit personalment el director general audiovisual del grup, Ramon Rovira, en un context en què perilla la continuïtat de la cadena televisiva, en pèrdues des de la seva inauguració.Aquestes mateixes fonts expliquen que la intenció és que Armenteras, que deixaria de sortir en pantalla en unes dues setmanes, no es desvinculi del programa i faci d'editor. El periodista Pol Marsà, que ja era substitut de Josep Cuní en l'etapa anterior, es perfila com a relleu d'Armenteras, segons que ha publicat El Nacional . Rovira fins i tot ha posat sobre la taula assumir ell personalment el paper de presentador de 8aldia arribat el cas. Rovira va arribar al Grupo Godó fa uns mesos procedent de la direcció de comunicació de Banc Sabadell i anteriorment havia treballat a TV3.La direcció del grup ha argumentat els canvis per motius econòmics. La periodista Laura Rosel, que va arrencar aquesta temporada presentant amb Armenteras 8 al dia, va marxar per presentar Preguntes Freqüents a TV3 a principis d'any, un fet que ja va suposar una sacsejada pel programa, que es va dissenyar per deixar enrere l'etapa Cuní.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)