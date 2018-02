​Quim Masferrer: «Tot s'acaba, però no vull que 'El Foraster' ho faci d'aquesta manera»

«El Foraster», a Queralbs. Foto: TV3

Quim Masferrer, amb una família de Llavorsí. Foto: TV3

Quim Masferrer ha conduït «El Foraster» durant cinc temporades Foto: TV3

És un dels programes estrella de TV3, porta cinc temporades a la graella i ha fet una quota de pantalla de mitjana del 20%, liderant la seva franja. L’aturada forçosa d’El Foraster –presentat per Quim Masferrer i produït per Brutal Media- ha sorprès a tothom malgrat el ja conegut context d’asfíxia econòmica de la pública catalana. El rodatge de la nova temporada ha quedat suspès pel forat pressupostari que pesa sobre la cadena com a conseqüència dels canvis en l'IVA, la caiguda d'ingressos i el dèficit acumulat. "No hi ha garantida la continuïtat de cap programa", alertava a principis d'any el director de TV3 que ara veu perillar un dels programes d'entreteniment de més èxit de la seva graella.hem parlat amb Quim Masferrer i ens ha explicat que sent "frustració" pel futur incert d' El Foraster . El presentador explica que és dels que "té assumit que les coses s'acaben" però insisteix que ningú -tampoc l'audiència- vol que El Foraster deixi la graella. Assegura que TV3 està fent el possible per donar continuïtat al programa i que bona part de les esperances estan dipositades en un nou govern que aposti per "salvar una de les millors televisions públiques del món".- El que puc dir és que El Foraster , ara per ara, està aturat. El d’aquest dimecres és l’últim capítol de la cinquena temporada. No n’hi haurà més? No ho sabem. La setmana que ve havíem de sortir a gravar i no ho podrem fer perquè tenim problemes per finançar la sisena remesa. TV3 vol continuar, la productora també, jo -que en soc el presentador- també i l’audiència també. I com que hi ha voluntat per totes les parts de seguir, s’està mirant de trobar una solució. Em consta que TV3 està fent tot el possible per trobar el finançament necessari.- De fet, el que ens està passant a nosaltres ja ho va alertar el director de TV3 fa uns mesos quan va dir que la producció externa es veuria afectada per la difícil situació econòmica de la casa. Però jo estic convençut que El Foraster té continuïtat. Al contrari del que passa habitualment amb els programes, que es desgasten, El Foraster ha anat fent créixer la seva audiència amb el pas de les temporades.- Inicialment, TV3 tenia previst emetre-la l’últim semestre de l’any, amb l’arrencada del nou curs. Però evidentment si es retarda la gravació, també es retardarà l’emissió. Val a dir, però, que desconec els terminis amb què s’estan treballant ara mateix. Jo soc el presentador i participo molt poc en les reunions de renovació de temporada. I de fet, m’agrada que sigui així.- Això és el que sento a dir, i són veus autoritzades que ho diuen, com la del director de TV3. Sembla ser que si es forma govern, i aquest creu que cal salvar TV3 del context econòmic actual, hi haurà marge per demanar una partida extraordinària. Però no sabem quan serà això, ni si realment serà la sortida definitiva. Per això també TV3 contempla la possibilitat de buscar un patrocini. El que és esperançador és veure que tant la direcció com els caps d’entreteniment de la cadena tenen plena voluntat de continuar. I al carrer, també. Mai havia rebut tan suport com els últims dies.- Sí, de fet la cinquena temporada va començar a emetre’s a la primavera però va quedar tallada per l’estiu i s’han emès els darrers sis capítols ara a l’hivern. Això ha creat certa confusió perquè ha donat la sensació que era més curta de l’habitual però el cert és que no és el primer cop que ens passa.- Frustració, evidentment, perquè tots volem que segueixi El Foraster. No hi ha cap pota que balli. El problema és el finançament. Però per altra banda, em sento molt estimat després de veure la repercussió que ha tingut la mala notícia. Tot plegat demostra que El Foraster va més enllà d’un programa de televisió. Jo també tinc ganes de continuar, i després del que ha passat ara encara més. Podria deixar un programa perquè ja no interessa o per criteris de graella, però no per motius que no depenen de nosaltres. Jo cada temporada gaudeixo més encara.- La productora Brutal Media va veure en un festival europeu un programa de la televisió danesa que consistia en un comediant que entrevistava gent pel carrer, i després els tancava en un teatre i els feia un monòleg sobre el que havien parlat. Van pensar amb mi i em van ensenyar un programa. Jo quan ho vaig veure em vaig autodescartar al principi perquè vaig pensar que el presentador era molt bo i que no sabria fer-ho. Però en aquella reunió van començar a sortir idees per reconvertir la proposta en un format en el qual em vaig anar sentint còmode: recórrer pobles petits, intercalar reportatge i monòlegs, escoltar la gent, fer humor però també parlar de sentiments, etc. Vaig dir que em veuria amb cor de fer un pilot i vam mostrar el resultat a TV3, que els va encantar.- Comences a treballar i t’adones que el que tens entre mans pot donar més de si. L’essència d’El Foraster és mostrar pobles petits, de menys de 1000 habitants, com el meu. Però després t’adones que a la Vall d’Hebron hi ha mil llits i que també existeix un sentiment de comunitat. Com també hi és a TV3 o a la Barceloneta. I així és com hem anat estenent el programa a altres comunitats. I un cop aquí, penses: per què no un país o una illa? No sé on podem acabar, o si ens quedarem aquí. Però, sens dubte, no hauríem arribat fins on som sense les quatre temporades anteriors que ens han anat fent evolucionar. Jo tampoc soc el mateix que va començar a Espolla.- I tant, fer nous programes i viure noves aventures. Esperem que la situació se solucioni. Tot i així, he de dir que estic acostumat a assumir que les coses s’acaben. I algunes d’aquestes me les estimo amb bogeria. Però que no s’acabin d’aquesta manera, per culpa del finançament. Cal que TV3 trobi la manera de seguir sent líder, estem parlant d’una de les millors televisions públiques del món. Hi ha coses que es fan a TV3 que són l’enveja de televisions d’arreu del món.- Sí. Quan hi ha un programa que la casa vol tirar endavant i no pot, això és un indicatiu que la situació és molt greu. I el problema no només pesa sobre El Foraster, també sobre altres programes com Polònia. Estem en un moment realment crític. TV3 està perill, i tant.

