Les grans telefòniques aposten per Barcelona: és «el millor lloc del món» per al Mobile

El ministre Álvaro Nadal al Mobile. Foto: ACN

El president executiu de Telefónica Espanya, José María Álvarez-Pallete, ha defensat Barcelona com a seu del Mobile World Congress (MWC) , perquè ha assegurat que és "el millor lloc del món" per acollir aquest esdeveniment. El conseller delegat del grup Vodafone, Vittorio Colao, també ha fet una defensa similar de la permanència del congrés a la capital catalana, ja que és "el lloc idoni" per ser-ne la seu."Sens dubte, Barcelona és el millor lloc del món per celebrar aquest esdeveniment", ha remarcat Álvarez-Pallete en la sessió inaugural del MWC que se celebra a la capital catalana des d'aquest dilluns i fins dijous. En aquest sentit, el president executiu de Telefónica ha defensat que la ciutat compta amb molts avantatges, com les seves infraestructures, el clima, l'art, la innovació "i un dels millors equips de futbol del món".En opinió de Colao, cal que el Mobile romangui a Barcelona. "Aquest és el lloc, no crec que s'hagi de considerar moure'l", ha afirmat en una trobada amb la premsa, en la qual ha afirmat que el MWC està molt vinculat de la ciutat i és difícil deslligar-lo. En aquest sentit, ha afegit que està "completament d'acord" amb el president executiu de Telefónica. Colao es va asseure durant el sopar inaugural del Mobile d'aquest diumenge al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau El responsable de Vodafone, que ha reconegut que personalment Barcelona és una de les seves ciutats favorites del món, ha incidit que la companyia dona suport "completament" al fet que la fira es quedi a la ciutat. "Barcelona i el MWC han de quedar-se junts", ha agregat. Ha assenyalat que en el sopar va estar al costat de Colau, a qui li va transmetre la seva opinió de la "sorprenent" organització de l'esdeveniment que ha realitzat la ciutat.El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, també ha subratllat que Barcelona és "imbatible" com a seu del Mobile, però ha criticat que alguns volen "posar-ho fàcil" a aquells que volen aprofitar la situació política a Catalunya per portar-lo a una altra ciutat. En una trobada amb els mitjans, ha remarcat que Barcelona té una posició "molt forta i molt difícil de desafiar" i és "imbatible" com a ciutat per acollir un congrés d'aquest tipus atès que compta amb unes infraestructures turístiques "difícils de replicar" i és un centre tecnològic de rellevància a escala internacional.No obstant això, no ha negat que existeixen "elements polítics" que distorsionen el correcte funcionament de la fira i que altres volen aprofitar per portar-la a altres països, com va passar amb el Brexit, en el qual alguns països o ciutats van voler portar-se fora del Regne Unit algunes coses aprofitant que sortia de la Unió Europea. "No els nego jo que la situació política que hi ha aquí i algunes distorsions (...) no vulguin ser aprofitades per altres perquè el Mobile deixi d'estar a Barcelona", ha remarcat el ministre, que ha criticat a més que "alguns ho volen posar fàcil".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)