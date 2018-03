La bretxa de gènere també castiga la dona al Mobile

Les dones no arriben al 25% de les assistents al MWC. Foto: Jose M. Gutiérrez

Una de les hostesses del Mobile World Congress. Foto: Jose M. Gutiérrez

Esta foto en la que la única mujer es @AdaColau rodeada principalmente de #pollaviejas nos recuerda que la letra C del HT #mwc18 viene de campodenabos. Y hasta aquí -un año más- mi análisis del #MobileWorldCongress pic.twitter.com/IPMtOARHgu — Ximo Balaguer (@ximobn) 26 de febrer de 2018

La diferència que hi ha entre el nombre d'homes i dones en el món de la ciència i de la tecnologia -i que també trobarà eco a la vaga feminista de dijous- s'ha fet notori a crits aquests dies a Barcelona. Malgrat que és una tendència que molt a poc a poc es va revertint -així els agrada recordar-ho des de l'organització del Mobile World Congress (MWC), la cita més important del mòbil-, aquesta encara queda lluny de ser equitativa.I és que només una quarta part dels assistents d'aquest congrés són dones. Aquesta és la xifra de congressistes que participen al MWC provinents d'empreses tecnològiques. L'altra cara de la moneda, més polèmica i criticada, és la seva presència, també al congrés, però entre estands, mostradors i lluint vestits d'oriental o sevillana.Aquest any, i agafant l'estela de l'any passat, el congrés s'ha tornat a plantejar el repte d'incrementar l'assistència de les dones. Segons va anunciar el seu vicepresident, Michael O'Hara, l'objectiu era que aquestes fossin més del 25% del total d'assistents, però finalment no s'hi ha arribat. Un percentatge que era modest per part de l'organització, ja que només se situava tres punts percentuals per sobre de les dades de la passada edició. En total, poc més de 20.000 dones.Davant d'aquesta situació, però, la quantitat de directives i alts càrrecs continua sent molt baixa, un fet que aquest any ja es va fer evident abans de començar, al sopar de gala que es va fer diumenge al Palau de la Música. A la taula presidencial, només l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, abanderava la quota femenina.També és notòria la baixa quantitat de dones congressistes a les festes privades a l'entorn del Mobile. Tal com es reflecteix en la crònica que NacióDigital va fer, després d'assistir en un d'aquests esdeveniments, costa trobar-ne, i moltes amb qui es pot parlar són "de companyia". Al Mobile es produeix un fet poc habitual: "La fila de dones per anar al lavabo és més curta que la dels homes".El nombre de dones del Mobile, però, pot haver tocat, també, el sostre que hi ha actualment al sector. Segons l'anàlisi de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas "Las mujeres en el mercado de trabajo de las tecnologías", les dones ocupades no arriben a ser una de cada quatre. Concretament, el percentatge és del 23,8%, un nombre molt similar al del Mobile. Així mateix, i segons ha explicat ala membre de la Societat Catalana de la Tecnologia Núria Salan, la mitjana de la implantació de la dona en aquest sector ronda el 27%, tot i que distribuïdes de forma poc equitativa en les diferents àrees.De fet, les dones escassegen sobretot en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). "És on hi ha una presència més dèbil de dones", ha assegurat Salan, que atribueix aquesta bretxa de gènere a l'educació. Segons ella, caldria que la motivació cap al sector de la ciència i de la tecnologia comencés ja des de primària, amb millors enfocaments per part de l'entorn dels nens i nenes, sobretot quan són petits: "Els adolescents ja han triat, i a les nenes moltes vegades se les aparta de l'opció tecnològica als 10 anys".Aquesta voluntat de canvi s'analitza també des de les empreses que exhibeixen les seves novetats tecnològiques al Mobile. Durant els últims anys, empreses de renom han demanat estudis sobre com augmentar la presència de la dona en el seu sí. Les solucions màgiques, però, queden lluny de mostrar el camí a seguir. L'ideal, ha explicat Salan, seria que les dones arribessin a ser un 40% de la plantilla, i que això s'aconseguís en un termini de quatre anys. Segons la membre de la Societat Catalana de Tecnologia, però, aquests percentatges només podrien arribar a aconseguir-se si es fixa la vista en els propers deu anys.No es pot dir que la presència de la dona en el context general del Mobile no sigui elevada. La seva situació, però, ha tornat a ser més destacada darrere dels mostradors que entre els congressistes. Un fet que no deixa de suscitar crítiques per part d'algunes entitats i associacions. A més, a això se suma la desigualtat salarial que porta que, en alguns casos, elles puguin arribar a cobrar menys de la meitat que els homes.La crítica social en aquest sentit s'ha fet des del Mobile Social Congress , que organitza Setem Catalunya, i que denuncia models de producció i consum injustos, que fomenten les desigualtats. Segons han explicat fonts de Setem a, l'objectiu ha estat obrir un espai de debat sobre la indústria electrònica i els seus impactes, i el paper que hi tenen les dones. Sovint, han precisat, aquestes es troben "silenciades i invisibilitzades". Les organitzacions socials, doncs, també han aprofitat el Mobile com a altaveu d'una crítica que ressonarà amb força durant els propers dies: el 8 de març es planta just una setmana després.Conscients de la situació, des de l'organització del MWC es promou, des de fa uns anys, el programa Women4tech . Aquest tira endavant iniciatives per ajudar a reduir les desigualtats en l'àmbit tecnològic, amb diferents activitats on les veus femenines i masculines es van alternant de manera paritària, per tractar els diferents aspectes que envolten el congrés.A part, també s'ha organitzat la 4a edició de la Women in Mobile , una iniciativa que lluita per la visibilitat de les dones en la indústria de la tecnologia mòbil, i que ha comptat amb ponents de Google, AVA i Blablacar, i expertes de Sage, Lobster, Booking i Mya Systems, entre d'altres, que han debatut i explicat com treballen en algunes de les principals plataformes tecnològiques. Un acte on el 100% de les ponents han estat dones, i que destaca per esdevenir una agenda off del Mobile.La cursa per equiparar el nombre de dones i homes en llocs com el MWC és, no obstant, llarga i de resistència. I també ho és el treball constant de dignificació de les feines que rodegen el congrés. 