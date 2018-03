Del «tornarem» al pas al costat: relat de la nova etapa de Puigdemont a l'exili

Cada dia que passa sense acord s'omple una motxilla de pedres contra el procés.

Poden deixar-se de tonteries de qui serà què? I començar a treballar per treure el PP les institucions catalanes?

Que no veuen el ridícul immens? Què no veuen com riuen allà al costat del riu Manzanares?

El que tindríeu que fer es tancar-vos en un retir espiritual tipus Montserrat, i no sortir fins que hagi acord, o bé, noves eleccions.

No mereixeu qui us ha votat. Tot i reconeixent els problemes que a us aboca el 155 i l' estat espanyol.

La propera vegada que l' independentisme vulgui fer quelcom similar, o fer un pols a l' estat espanyol, us ho tindreu que pensar com adults i no com uns nens que pensen que papà es assenyat i us perdonarà, que només jugàveu, que era testimonial.

Ho tindreu difícil perquè la gent vol ser independents amb el mínim esforç, estem massa bé acostumats. Vivim un món d' immediateses i la gent vol tot i ara, aqui i a l' altra extrem d' Europa.

Els canvis profunds només s' aconsegueixen amb lluita, amb esforç, amb perseverància, amb sofriment, es paga sempre un preu alt, estem preparats per pagar-ho, o només juguem a ser adults. El món del poder només cedeix si hi ha un altre més fort.

Gandhi, només hi ha un, i la India està a 10.000 km de Londres.

Polítics: la veritat per endavant, sempre, per dura que sigui. I prou de jugar, això ho fan els nens/es

VISCA CATALUNYA LLIURE.