Samsung S9, l'avenç del 5G i l'ombra de Dubai: les claus del Mobile World Congress 2018

Els mòbils centraran de nou l'atenció del gran públic al MWC Foto: José Manuel Gutiérrez

Assistents al MWC 2017 amb un dron Foto: José Manuel Gutiérrez

Puigdemont, Felip VI, Sáenz de Santamaría i Junqueras en un moment distès del MWC 2017 Foto: José Manuel Gutiérrez

Com cada any des de 2006, el Mobile World Congress obre les portes aquest dilluns a Barcelona i espera rebre més de 100.000 visitants a Fira Gran Via fins dijous 1 de març. Però abans, diumenge al vespre se celebra el tradicional sopar protocol·lari d'obertura de l'esdeveniment amb la figura del rei Felip VI, que no trepitjava Catalunya fins poc després dels atemptats de Barcelona i Cambrils.La fira, de gran impacte social i econòmic a la ciutat, abraça tot tipus de tecnologies mòbils, des de presentacions dels terminals que vindran fins a infraestructures 5G per a operadores, passant per tot tipus d'aplicacions, serveis i productes de l'internet de les coses Què hi podrem trobar i què no en aquesta edició? Repassem-ho en cinc punts clau:Tot i que el Mobile World Congress és un esdeveniment per a professionals del sector, molts dels principals fabricants de telèfons mòbils (excepte Apple, que sempre fa les presentacions en esdeveniments propis i en dates diferents) hi presentaran els seus nous terminals per aquest 2018.El més esperat sol ser el de Samsung , que enguany mostrarà l'S9, que podria incloure una càmera dual en el seu model més gran, l'S9+. També s'hi veuran novetats de LG, Xiaomi, Alcatel o Nokia, entre d'altres. Tots amb canvis centrats en les càmeres, el desbloqueig facial o amb empremta i amb pantalles que intenten créixer sense convertir-se en massa grans. Com ja és habitual, la majoria de terminals que es podran veure funcionaran amb Android de Google, que també serà present a la fira.El 2020 és la data màxima escollida per posar en marxa la xarxa 5G de telefonia mòbil , que permetria velocitats encara més ràpides per navegar, però té encara camí per recórrer en la millora de la cobertura.És per això que moltes empreses ja hi han començat a treballar seriosament i durant la prèvia d'aquesta edició del Mobile World Congress, el passat 20 de febrer, Vodafone i Huawei van fer una demostració de videotrucada a través d'una xarxa 5G. Barcelona treballa per ser pionera en la posada en funcionament de la xarxa Sigui en l'àmbit de l'internet de les coses, les aplicacions per empreses, els assistents virtuals o la realitat virtual i augmentada, la intel·ligència artificial pren cos tot i la dificultat de poder discernir si un producte concret en fa ús o només s'anuncia com a tal. És per això que, de cara al consumidor final, aquest element no sigui el més rellevant de conèixer, ara per ara, sinó les funcionalitats que permetrà en els diferents serveis o dispositius on se'n faci ús.En l'àmbit dels productes i serveis concrets, serà interessant veure les implicacions de l'arribada dels altaveus connectats com l 'Amazon Echo o el Google Home i els diferents usos del programari d'assistents virtuals en connexió amb els nous aparells.També caldrà fixar-se en l'evolució de les eines de realitat virtual i augmentada, tant per ulleres com de terminals mòbils o altres pantalles, on a poc a poc apareixen usos específics que poden ser interessants.Després dels canvis de criteri de l'organisme nord-americà que regula les comunicacions sobre la neutralitat a la xarxa, serà interessant comprovar al certamen si hi ha posicionaments específics de les principals companyies.Així, si per a les que produeixen dispositius no resultarà massa rellevant a escala de negoci, sí que ho serà tant per les operadores -que podrien arribar a limitar l'accés a llocs web concrets si no es paga una quota addicional- com pels propis serveis, que podrien veure's obligats a realitzar pagaments a les companyies proveïdores de connexions a internet per tal de facilitar l'accés dels seus usuaris.L'aparició de notícies sobre l'interès de la GSMA, l'associació organitzadora del Mobile World Congress, per a la ciutat de Dubai com a seu de properes edicions de l'esdeveniment ha fet que s'esperin amb especial atenció les dades finals de visitants de la fira i la confirmació que Barcelona en tornarà a ser la seu el 2019 i fins al 2023, data fins la que ja estava prèviament emparaulada la permanència del Mobile World Congress a Barcelona El que no hi haurà serà la normalitat institucional de l'any passat. Catalunya no té encara govern i dos dels assistents a l'acte d'inauguració amb el rei, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, són respectivament a l'exili i a la presó després de la celebració de l'1-O i la proclamació de la República.

