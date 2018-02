Els problemes econòmics de TV3 provoquen la cancel·lació d'«El foraster»

Es el que passa quan et dediques a fer política en una televisió pública, que quan la Generalitat et deixa de donar diners per l'adoctrinament, la cadena no te de que menjar.

Si fos una cadena plural i professional, tindrien publicitat de grans marques, que es com es manté una televisió, i no amb política.

Jo, al igual que el 50% dels catalans, fa molts anys que no mirem TV3%, i això es gràcies a vosaltres indepes i al vostre fanatisme mediàtic. Us ho mereixeu.