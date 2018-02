El Grup Zeta presenta l'ERO per acomiadar 177 treballadors d'«El Periódico»

Manifestació al davant de la redacció del diari, aquest dilluns Foto: @ComitePeriodico

La direcció del Grup Zeta ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que preveu acomiadar un total de 177 treballadors d'El Periódico de Catalunya. El comitè d'empresa ha criticat que la xifra "supera el 45% d'afectació anunciat inicialment" i que arriba al 46% dels 383 treballadors que té el diari.Segons dades del comitè d'empresa recollides per l'ANC, amb l'ERO presentat pel Grup Zeta es vol fer fora a 85 treballadors de la societat El Periódico SL (redacció), 55 de Zeta Servicios y Equipos (administració i sistemes informàtics), 19 de Zeta Gestión de Medios (publicitat) i 18 de Logística de Medios (distribució i subscripcions).Els treballadors acusen l'empresa de "trencar" la negociació i preferir posar en marxa el compte enrere de l'ERO enlloc d'obrir "una treva fins a principis de març per a seguir negociant i buscar voluntaris disposats a deixar la companyia com s'havia preacordat".Per contra, des de la direcció s'ha assenyalat en una missiva interna que durant el passat mes, l'empresa va proposar obrir un període de baixes voluntàries, un pla de prejubilació i altres mesures. L'empresa ha indicat que va accedir a aplicar les condicions de l'acord del juliol tant per les baixes voluntàries com per les forçoses i ha proposat l'obertura d'un període d'adscripcions voluntàries, que, d'acord amb el comitè, es realitzarien en el si de l'expedient que ara s'ha obert.En aquest sentit, el grup assegura que "no pot fer majors esforços per a millorar les condicions del pacte de juliol que va ser referendat per l'assemblea". Així mateix, ha apuntat que han proposat "mantenir el període per a les voluntarietats mentre es decideixen les taules de negociació".Finalment, la direcció ha declarat que "seguiran oberts tant en aquest període com en el termini de la negociació formal a buscar solucions per a pal·liar l'impacte de l'ERO dins dels acords ja pactats amb el Comitè Intercentres o els comitès o delegats de les diferents empreses que conformen les taules de negociació".