Jaume Roures analitza el futur dels mitjans al Consell Editorial de NacióDigital

Sessió de treball del Consell Editorial de NacióDigital Foto: Albert Alemany

Reunió del Consell Editorial de NacióDigital al Restaurant l'Olivé Foto: Albert Alemany

Jaume Roures, fundador i soci gestor de Mediapro, ha presidit la cinquena reunió del Consell Editorial deen un sopar-tertúlia en què s'han abordat diversos aspectes de l'actualitat política i de la funció dels mitjans de comunicació en un context com l'actual. Roures, que darrerament ha estat al punt de mira de les investigacions a l'entorn del procés , ha exposat el seu punt de vista sobre el present i, sobretot, el futur dels mitjans i el periodisme.D’altra banda, previ a la trobada amb Roures, el Consell Editorial deha mantingut una sessió de treball on s’ha fet un balanç de l’any 2017. També s’han apuntat les principals novetats que s’introduiran enguany.La directora del diari, Karma Peiró, ha destacat la importància del desenvolupament de tecnologia pròpia que està duent a terme el mitjà, amb iniciatives com l'eina Screple, de visualització de dades, que rep el suport de la Digital News Initiative de Google, o la participació deen esdeveniments com la competició d'innovació digital organitzada per la Global Editors Network el passat mes de gener a Madrid. També ha recordat les dues jornades de treball que el diari ha organitzat durant el 2017, la primera sobre innovació als mitjans digitals , amb la presència de Google España i El Confidencial i una conferència del consultor tecnològic Enrique Dans, i la segona sobre brand content , que va tenir com a ponent principal el Senior Vice President – Global Advertising de The New York Times, Jean-Cristophe Demarta Peiró també va tenir unes paraules de record per a Patrícia Gabancho, membre del Consell Editorial dedes de la seva creació i articulista del diari des de l'any 2010, que va morir el passat mes de novembre El subdirector de, Ferran Casas, per la seva banda, ha exposat el posicionament del diari en el marc polític actual, afirmant que “tenim una línia editorial molt ben definida però no som excloents amb la resta de línies de pensament, i per això sempre volem donar veu a tots els punts de vista”. Casas també ha explicat que s'està treballant en una millor projecció pública del diari, i en donar més pes a altres àrees d'interès del lector.En l'apartat comercial, el director de Negoci, Jordi Font, ha destacat l'èxit en el manteniment dels alts nivells d'audiència que téi, finalment, el director de Tecnologia, Jose Manuel Gutiérrez, ha avançat algunes de les novetats que es visualitzaran a curt termini al diari.El Consell Editorial deés un ens consultor dirigit per Germà Capdevila i format per una vintena de professionals del món de la cultura, l'educació, la ciència, la tecnologia i l'empresa. En formen part Isabel Martí, Jesús Purroy, Xavier Albert Canal, Brice Lafontaine, Manel Armengol, Vicenç Pedret, Josep M. Vila d'Abadal, Núria Codina, Mònica Puntí, Mercè Generó, Genís Roca, Mercè Piqueras, Ricard Solé, Trina Milan, Núria Macià, Josep Lluís Micó, Jordi Casassas, Carme Vidalhuguet i Joel Joan; a més de l'staff directiu de(Miquel Macià, Karma Peiró, Ferran Casas, Jordi Font, Miquel Serrabassa i José Manuel Gutiérrez).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)