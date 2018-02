​El problema dels trols és que són més tontos que una sabata

“Sólo quería tenerlo delante y que me pidiera perdón”. El abogado de @CCifuentes pidió 4 años de cárcel para Ximi. #OdioSalvados pic.twitter.com/wwWKkaueWL — Salvados (@salvadostv) 18 de febrer de 2018

“Sólo quería tenerlo delante y que me pidiera perdón”. El abogado de @CCifuentes pidió 4 años de cárcel para Ximi. #OdioSalvados pic.twitter.com/wwWKkaueWL — Salvados (@salvadostv) 18 de febrer de 2018

Ho vam veure al Salvados de diumenge passat. Com sempre (o quasi) una bona idea de programa i un abordatge enriquidor. Per mi, el millor de tot va ser l’inici. A la classe d’un institut els alumnes opinaven sobre el tema i déu n'hi do com n’estaven d’inspirats. Es preguntaven, per exemple, on són els límits de l’actuació policial i judicial per a coartar la llibertat d’expressió. Suggerien que la persecució a tuitaires, bloggers, rapers i titellaires respon a la incapacitat dels polítics per a afrontar els conflictes socials i polítics i per això opten per la via de la repressió.és una estratègia pensada i executada amb total fredor: “Prefereixo que un de cada deu tuits sigui un insult que no pas que desapareguin els tuits per culpa de la por a les represàlies”. Interessant reflexió, sens dubte, pot semblar paradoxal –no és fàcil defensar la necessitat dels insults?- però segurament del tot lúcida.El desenvolupament del programa tenia molt interès però el contingut analític no donava gaire de si més enllà de constatar el que tothom amb una mica de sentit comú podria concloure sense excessiu esforç. Per exemple que Twitter és un cau d’adrenalina desfermada i d’infantilisme a tot drap al qual qui més qui menys s’aboca amb fruïció. O que l’anonimat és un estatus d’impunitat ben confortable. Va tenir la seva gràcia escoltar les consideracions de Paula Vázquez sobre la relació que té amb Twitter –“Em vaig criar en un polígon, si m’insulten m’hi torno”- i contraposar-les amb les del senyor que li va desitjar “ficar-li gasolina al cony i cremar-la”.Ens va explicar que viu amb el seu fill i que té una vida senzilla i avorrida. Per això dedica molt temps a internet. S’ho passa bé provocant a la gent de qui no li agraden les opinions amb paraules gruixudes. Li donaven al senyor una pàtina d’humilitat quasi lumpen que no sé massa bé a què venia, com si fos un eximent per a la seva actitud agressiva. O potser em vaig malfixar i només m’ho va semblar a mi.Cosa que, per cert, a alguns –bastants- els seria bastant útil. De fet, la conclusió de tot plegat és més que evident i la podria fer qualsevol que afini una mica l’ull i no tingui excessius pèls a la llengua. Seria una cosa així: el Salvados de diumenge sobre l’odi a les xarxes socials va ser interessant. La seva gran aportació és que confirmava una evidència: el problema principal dels trols i els insultadors és que són més tontos que una sabata.

