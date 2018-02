L'ACB retira un anunci perquè s'hi cola una pancarta de «llibertat presos polítics»

Polèmica per l'aparició d'una pancarta de "llibertat presos polítics" en un anunci promocional de la Copa del Rei de bàsquet. L'espot es va emetre en mig del partit entre el Reial Madrid i l'Unicaja i va generar certes crítiques a través de les xarxes socials. L'ACB i Movistar+, a qui es va encarregar la producció de la peça, han decidit tirar pel dret i, tal com informen mitjans de Madrid, ha optat per retirar les imatges.La pancarta forma part d'una de les que penja habitualment el grup d'animació Dracs del Palau Blaugrana. Les imatges on s'hi podia llegir el text reclamant la llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn només apareixia uns pocs segons.La patronal del bàsquet espanyol i el canal de televisió ha decidit carregar-se l'anunci. La peça també es va emetre en directe des de les pantalles del Gran Canaria Arena, de Las Palmas, on s'hi celebra aquest cap de setmana la competició copera.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)