Ricard Ustrell anuncia per Twitter l'acomiadament d'un col·laborador

"Està ampliament demostrat que els nens de parelles gais, de mitjana, tindran més possibilitats de suïcidi, de tenir una família disfuncional en el futur, patir depressió, etcètera...". Aquest ha estat el comentari que ha fet un col·laborador d'El Suplement de Catalunya Ràdio a través de Twitter i que, poca estona després, ha portat a Ricard Ustrell, presentador i director del programa, a acomiadar-lo.També a través de Twitter, Ustrell ha assegurat que "no ho puc acceptar ni tolerar" i, segons ha pogut saber, ha comunicat oficialment per via telefònica al periodista i escriptor Daniel Estulin que posava punt final a qualsevol contracte de col·laboració.Pocs minuts després, el mateix Estulin ha tornat a piular, ja en castellà, i ha fet públic el seu acomiadament. Lluny de retractar-se del seu comentari homòfob, però, ha assenyalat que el dret de la infància "no importa", si no tan sols importa "la postura correcta davant els col·lectius amb lobbies forts".