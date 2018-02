VÍDEO La divertida i «inèdita» imitació del ball de Rajoy a l'«Està Passant» de TV3

Una boda, la música de Raphael a tot drap pels altaveus i la presència de Mariano Rajoy és, últimament, garantia d'èxit. Aquest cap de setmana vam poder veure, en un vídeo que s'ha fet viral -com no podia ser d'una altra manera- , una nova entrega dels dots de ballarí del president espanyol. Novament, se'l veu movent l'esquelet ben desinhibit i rodejat de dones mentre de fons sona el tema Mi gran noche.Aquest dimecres, l'equip del programa d'humor de TV3 Està Passant ha emès "imatges inèdites" de l'intent del presentador i els col·laboradors per imitar els passos de ball de Rajoy sobre la pista. "És impossible", "M'estic marejant", "El problema és que no saps quan has de tornar, només ho sap ell", són alguns dels comentaris que -gairebé fruit de la desesperació- verbalitzen Toni Soler, Jair Domínguez i Òscar Andreu.

