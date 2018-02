Més de 100 empreses catalanes participaran al Mobile World Congress

Més de 100 empreses catalanes, en concret 102, participaran en la nova edició del Mobile World Congress (MWC) que es celebrarà a Barcelona entre el 26 de febrer i l'1 de març, segons Pau Villòria, secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement.D'aquests 102 empreses 73 participaran en els estands que la Generalitat té contractats al MWC (de fet són 72 empreses perquè Eurecat està en dos pavellons) i 16 ho faran en el pavelló de l'estat espanyol que organitza la secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. En estands propis hi haurà 14 empreses catalanes. Villòria ha subratllat que per segon any consecutiu el nombre de participació d'empreses catalanes al Mobile supera el centenar.El secretari general del Departament d'Empresa ha afirmat que ''tot i la situació de no normalitat política que viu el país, la Generalitat ha continuat col·laborant un any més en benefici del MWC''.La participació d'aquestes 73 empreses, Eurecat ho fa en dos pavellons, es farà a través de l'estand Catalonia ubicat a la part central del Congrés on hi haurà 46 empreses, en l'estand de Catalonia ubicat a l'App Planet (zona dedicada als desenvolupadors d'aplicacions mòbils) on hi haurà 16 companyies, i finalment, en l'estand Catalonia 'Drones' ubicat a la zona dedicada a les entitats d'aquest sector hi haurà 12 empreses.En el pavelló de l'estat espanyol, organitzat per la secretaria d'estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital a través de l'entitat pública Red.es, hi haurà 16 empreses catalanes de les 56 companyies espanyoles que seran presents. Entre les empreses catalanes que han optat per participar en el pavelló espanyol estan el Grup Castilla, Softonic, Accent Systems, VozTelecom i Serimag Media, entre d'altres.

