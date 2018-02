TV3 estrena un documental interactiu sobre la sexualitat a l'adolescència

Sexis, el nou documental de TV3 Foto: TV3

Aquest dimecres 14 de febrer TV3 estrena al seu portal el documental interactiu " Sexis ". Coincidint amb el Dia Europeu de la Salut Sexual, aquest webdoc, que tracta la sexualitat en l'edat adolescent, té l'objectiu de promoure el dret a la informació i a l'educació sexual."Sexis" recull el testimoni de joves que exposen les seves inseguretats i els seus dubtes, i expliquen allò que saben sobre la sexualitat. Aquestes històries, que formen l'eix argumental del webdoc, estan agrupades en deu blocs temàtics: tenir fills ara; sexe i gènere; parlem de sexualitat; el meu cos; cossos de ficció; diversitats sexuals; les meves relacions; practicant; no és no; i prevenció.Durant el documental, els usuaris que accedeixen al web també tindran l'opció de complementar les històries dels joves amb les aportacions d'experts en la matèria, que donaran resposta a les seves qüestions i els assessoraran per viure millor aquesta etapa de descobriment. Entre aquests testimonis també hi ha personatges coneguts que volen donar a conèixer les seves experiències. Hi participaran els youtubers The Tripletz, Soto, el cantant de Pirat's Sound Sistema i l'actriu Joana Vilapuig, que va participar en la sèrie de TV3 Polseres vermelles.

