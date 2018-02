Una periodista de La Sexta perd els papers contra Guardiola i TV3

Susana Guash ha explotat contra Pep Guardiola. La periodista d'Atresmedia, una de les cares visibles de les notícies esportives de La Sexta i col·laboradora del programa El Partidazo de COPE , va carregar amb força aquest dimarts contra l'entrenador català i també contra TV3. Considera que Guardiola deixa plantats la resta de mitjans després dels partits de Champions.La gota que va fer vessar el got va tenir lloc en zona mixta, després del partit del City contra el Basilea a l'anada dels vuitens de final de la competició europea. Guasch va intentar abordar l'exentrenador del Barça per fer-lo entrar en directe, però no va ser possible. Poc després, amb un altre protagonista al costat, la periodista no va dubtar a criticar l'actitud de l'entrenador.Guardiola, sempre segona la versió de la professional d'Atresmedia, només va concedir declaracions a la televisió anglesa, la suïssa i la catalana. Segons Guasch TV3 és "el seu altaveu per poder parlar dels seus llaços grocs i aquestes coses que a ell li agraden".

