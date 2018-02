L'ERO d'«El Punt Avui» afectarà un màxim de 45 treballadors

La redacció del diari, en una foto d'arxiu. Foto: CCMA

La direcció d’El Punt Avui i la plantilla han signat aquest dimecres al matí a Girona un acord pel qual l’ERO d’extinció de contractes afectarà un màxim de 45 treballadors. Concretament, 15 persones deixaran l’empresa el 28 de febrer, 20 ho faran al 31 de març i 10 més a data 30 de juny, amb la idea que es puguin reduir si les condicions econòmiques ho permeten. L'acord rebaixa força les previsions inicials, que apuntaven a més de 90 treballadors Els treballadors afectats rebran una indemnització de 25 dies per any treballat amb un topall de 15 mensualitats. L’acord també preveu una reducció salarial per trams que partirà dels treballadors que cobrin 25.000 euros anuals, amb un 0,5%, fins als sous més elevats, que veuran reduït el salari un màxim de 4,5%.L’acord s’ha aprovat amb 116 vots a favor (un 68%), 36 en contra (un 21%) i 18 blancs (un 11%), en una votació on hi han participat 170 dels 227 treballadors, un 75% de la plantilla.

