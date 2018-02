Arxivada la causa contra el senyor Bohigues per injúries contra la policia espanyola

El Jutjat Instrucció número 9 de Barcelona ha arxivat la denúncia per injúries contra l’actor Eduard Biosca –el senyor Bohigues- per haver fet un acudit controvertit sobre els policies dels vaixells del Piolín al programa Versió RAC1. En la interlocutòria, la jutgessa arxiva el cas argumentant que, tot i que l’acudit pugui ser de mal gust, l’actor no va incórrer en cap delicte.El senyor Bohigues va ser denunciat per la Policia Nacional espanyola, i va haver d’anar a declarar al jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona acusat d’un delicte d’injúries contra els cossos i forces de seguretat de l’Estat. Durant la declaració va negar qualsevol intent d'injuriar la policia, segons va explicar RAC1 . De fet, davant la jutgessa que investiga el cas, ha subratllat que el comentari el va fer el seu personatge, el senyor Bohigues, i no ell a títol personal.L’advocat Sergi Blázquez de Drets ha representat desinteressadament Eduard Biosca, i es mostra molt satisfet de l’arxivament ja que tirar endavant amb el procés judicial hauria suposat un atac flagrant contra la llibertat d’expressió.Les respostes les podríem trobar en el cas del senyor Bohigues del Versió RAC1, el programa radiofònic que presenta Toni Clapés. L’humorista Eduard Biosca, que és qui encarna el personatge, està sent investigat per un gag en què comparava amb les rates els policies que hi havia als vaixells del "Piolín" (a sota).

