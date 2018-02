Canvis a l'«Està passant» a partir de la setmana vinent

A partir de la setmana vinent l’Està passant s’emetrà a TV3. Per aquest motiu, avui és l’últim programa per una part de l’equip. Moltes gràcies per ser tan bons professionals i tan bons companys. #EstàPassantTV3 pic.twitter.com/FLuPvDzPhS — Està passant (@estapassanttv3) 8 de febrer de 2018

Canvis en el si de l'Està Passant. El programa de TV3, presentat per Toni Soler, ha anunciat aquest divendres, a través de les xarxes socials, que a partir de la setmana vinent es gravarà i s'emetrà des de les instal·lacions de la CCMA a Sant Joan d'Espí. Fins ara es feia a MediaPark Audiovisual, a Sant Just Desvern.Per aquest motiu, hi ha una part de l'equip del programa que deixarà de treballar-hi. Des del perfil oficial a Twitter, Està Passant ha volgut agrair-los la feina feta fins ara. "Moltes gràcies per ser tan professionals i tan bons companys", remarca la piulada.Està Passant és un dels programes estrella de TV3. Des que es va estrenar, amb l'inici de la nova temporada, ha anat acumulant audiència i trencant registres. Produït per Minoria Absoluta, amb Toni Soler al capdavant, escudat per Òscar Andreu i Jair Domínguez, és líder absolut de la seva franja.

