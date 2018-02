Com explicar l’impacte de la tecnologia des del carrer?

MWC 2017 Foto: José Manuel Gutiérrez



La Mobile Week Barcelona ha programat 120 activitats per la ciutat

Quin pes tindrà la tecnologia a les ciutats? Els nens aprendran amb intel·ligència artificial? Entenem com funcionen i què fan els algoritmes que operen a les xarxes? Com serà el treball dels pròxims anys? Què implica la quarta revolució industrial? I per a què ens servirà el 5G? En definitiva, com ha de ser el nostre futur quotidià i quina societat volem tenir? Són preguntes complexes que impliquen molts processos. Barcelona intentarà trobar algunes d'aquestes respostes en els pròxims dies.Un any més, la capital catalana es prepara per rebre el congrés mundial de la telefonia mòbil, el Mobile World Congress, un esdeveniment global que portarà cap a Barcelona més de 100.000 assistents i unes 2.300 empreses. La cita és un referent per a la innovació, el comerç i la creativitat tecnològica però no deixa de ser una setmana assenyalada únicament per al sector comercial i industrial. Els preus- desorbitats per a qualsevol butxaca- ronden entre els 800 i 5.000 euros , fet que restringeix la possibilitat que bona part de la ciutadania pugui passejar-se entre els pavellons de Fira Barcelona.Per aquest motiu, i després de l’èxit de la primera edició celebrada l’any passat, s’organitza del 15 al 24 de febrer la Mobile Week Barcelona , amb la intenció de fer entendre el potencial del món futur des del carrer. Enguany el programa ha crescut de 30 a 120 activitats gratuïtes que arribaran a tots els districtes de la ciutat i, per primera vegada, també a l’àrea metropolitana, en concret, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià del Besòs. També es creix en conferenciants, de 40 a 90 i de 150 a 180 col·laboradors en el disseny i confecció de totes les activitats.L’organització espera arribar a 16 mil visitants, “8 vegades més que l’any passat”, segons va explicar el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerard Pisarello, durant la presentació del cicle d’esdeveniments. L’aposta per aquest format ha estat decisiva i enguany s’ha invertit un total de 200.000 euros de pressupost.El programa es divideix en quatre eixos d’activitats: la mWeek Talks, l'espai de debat i reflexió per entendre com la revolució digital que vivim influeix en la vida quotidiana. Durant una setmana, se succeiran xerrades que tractaran des del futur del treball fins al de la comunicació i la proliferació de les fake news, les criptomonedes a projectes socials o l'impacte de les tecnologies digitals en la medicina, l'educació o les migracions.La part de mWeek Labs proposa tallers de cultura, tecnologia, robòtica i ciència; la mWeek Kids és un conjunt d'activitats per apropar la tecnologia als petits i a la resta de la família, amb possibilitat de construir robots o participar en una acció col·lectiva per distribuir sensors per tota la ciutat que mesurin la qualitat de l'aire. Per últim, la mWeek Gallery consistirà en visites guiades en espais d'innovació, exposicions d'art o sessions de cinema.Mobile Week Barcelona és una iniciativa Mobile World Capital i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, a més de diferents equipaments públics i privats, espais d'innovació i centres de recerca com CIDOB, institucions com TicSalut i fundacions internacionals com Quo Artis. A més, un consell assessor format per 10 professionals i personalitats reconegudes de l'àmbit de l'art, la ciència i la tecnologia han participat en la creació del contingut del programa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)