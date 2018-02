Les 10 sèries preferides de Netflix per fer una marató aquest cap de setmana

La sèrie Narcos és un èxit els Estats Units Foto: Netflix

Es preveu un cap de setmana de baixes temperatures, ideal per anar a esquiar o per quedar-se a casa, amb la manta i una bona sèrie. Les maratons de sèries són cada cop més habituals. Quedar-se una tarda de diumenge mirant un capítol rere l'altre d'alguna d'aquelles produccions que més enganxen és una pràctica que fa molta gent, sobretot amb l'arribada de plataformes com Netflix o HBO.Segons ha informat Netflix aquesta setmana, el 90% dels seus usuaris ja ha fet alguna marató. El catàleg és ampli, però el top 3 de sèries preferides per veure en poc temps són Narcos,i Las chicas del cable. Les segueixen Por trecer razones, Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings, Los 100 i. Tanca la llista The last Kingdom.Si no podeu veure el playbuzz espereu uns segons o torneu a carregar la pàgina

