​La ximpleria de Tabàrnia

Què és sinó la invenció absurda d'unes persones que no només no tenen cap mena de preparació política ni intel·lectual sinó que van justets en el terreny de les relacions humanes

i l’eufemisme resulta del tot apropiat. No és el cas de la columna d’avui.en què el presentaven, subtitulat en pantalla i tot, com a president de Tabàrnia. Se n’ha d’estar de tronat per emetre una noticia així. TVE ha interioritzat tant les tesis del PP i de Ciutadans que segurament ja ni es planteja una praxi periodística ni que sigui una mica acurada i honesta.que no només no tenen cap mena de preparació política ni intel·lectual sinó que van justets en el terreny de les relacions humanes. Inventar-se aquesta ximpleria a fi i efecte de sembrar odi, d’atiar la mala maror –creada per uns i altres, tot s’ha de dir- hauria de provocar vergonya aliena en tota persona amb un mínim de criteri, de sentit crític, de sensibilitat. Sembla ser que al canal 24 horas de TVE de tot això no en van sobrats., vaig dedicar una columna a comentar la figura de Boadella com un dels grandíssims aprofitats dels nostres temps, algú a qui la mania persecutòria no deixa viure en pau des de ja fa massa temps, algú que havia sigut un gran creador teatral i ha esdevingut una paròdia de si mateix. Ell va tenir a bé enviar-me un correu electrònic rebatent tot allò que jo deia, retraient-me que li digués “malalt mental”, “embuster” i “paranoic” –termes que no apareixien a l’article- i afirmant que ni jo, ni els que jo recolzava ni els que em pagaven tenien el monopoli de cap territori. Aprofitava també per dir-me que exercia el periodisme de manera “burda”. Malgrat no contestar-li, em va agradar molt rebre aquell correu, que conservo a la safata d’entrada del meu vell Hotmail.un lloc inventat i promogut per persones sense el més mínim sentit del ridícul. Persones que se senten legítimament incòmodes amb la situació política del present i decideixen proposar bufonades sense cap mena de gràcia. Em compto entre els que també se senten incòmodes i enfadats amb l’actitud dels uns i dels altres –consti en acta pels suspicaços que no comparo ni equiparo les dues actituds- però entenc que inventar-se Tabàrnies i creure’s que això té alguna mena d’interès i de substància, que hi ha algun pensament aprofitable al seu darrere, és valorar molt poc la ideologia i la intel·ligència de les moltíssimes persones que, com ells, estan enfadades, se senten impotents i voldrien fer o dir alguna ximpleria. Però decideixen comportar-se com a adultes i no com a criatures.

