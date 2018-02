El programa en anglès de Marcela Topor fa el salt a La Xarxa

Marcela Topor, en una imatge d'arxiu Foto: Adrià Costa

Marcela Topor fa el salt a La Xarxa. La parella del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'endú el seu programa en anglès -amb un format renovat- d'El Punt Avui TV a les 42 televisions locals de Catalunya. Començarà després de Setmana Santa i, segons ha pogut saber, es diràTopor, també periodista com ho és el cap de l'executiu català exiliat a Brussel·les, ha presentat i dirigit fins ara Catalan connections, un programa d'entrevistes a persones estrangeres que viuen i treballen a Catalunya. El nou projecte serà també en llengua anglesa, estarà produït per La Xarxa i es gravarà a Barcelona.A Weekly Magazine hi continuaran tenint una importància troncal les entrevistes, tot i que el format serà més fresc i introduirà nous elements per enriquir el producte. A part de converses amb tot tipus de personalitats, també hi haurà espai per a la cultura, el turisme i diversos temes d'interès social.