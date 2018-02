Els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio alerten: «Volen aniquilar el servei públic»

TV3. Foto: Adrià Costa

"Reclamem a la direcció que no faci el joc als que volen aniquilar el servei públic de radiodifusió de Catalunya i arruïnar el sector audiovisual". Així de contundents s'expressen els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio, que han convocat una concentració aquest dimecres a la tarda per protestar contra les retallades en la ràdio i la televisió públiques catalanes.El canvi de legislació d'Hisenda i les partides milionàries que Montoro reclama a la CCMA en concepte d'IVA de les subvencions estan causant estralls en la programació de l'audiovisual públic català. Ara per ara, ja s'ha cancel·lat el magazín Tarda Oberta , que va cloure la seva emissió la setmana passada, i a finals de febrer TV3 tancarà la seva corresponsalia a l'Amèrica Llatina , amb seu a Buenos Aires i ocupada fins ara pel periodista Joan Biosca.La concentració serà a la porta de TV3, a partir de dos quarts de quatre de la tarda. El missatge va dirigint tant als directors de la Corporació -als quals exigeixen aturar el "pla de desmantellament" de la cadena i l'emissora-, com als responsables polítics perquè compleixin "les promeses fetes durant la campanya" per atendre amb urgència l'impacte del nou IVA en el pressupost.A l'acte reivindicatiu hi participaran treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio, així com actors, actrius, guionistes, traductors i lingüistes, els comitès d'empresa i els consells professionals. També hi donaran suport les principals associacions de productores, d'actors i directors, i el Col·legi Professional de l'Audiovisual, a més de diversos sindicats.

