TV3 no podrà emetre el resum de l'Espanyol-Barça per impagament amb Mediapro

L'Espanyol i el Barça s'enfronten aquest diumenge a la tarda a Cornellà-El Prat en la jornada 22 de la lliga. L'enfrontament serà la reedició del tens derbi dels quarts de final de la Copa del Rei, amb Gerard Piqué i l'estira-i-arronsa amb l'afició perica com a protagonistes.Més enllà del que passi sobre la gespa, però, la notícia també estarà a la programació televisiva. Concretament, a TV3, ja que la televisió pública catalana no podrà emetre el resum del partit per impagament amb Mediapro. Segons expliquen fonts de la companyia a, la Corporació no ha abonat el segon termini del contracte.Així, aquest vespre TV3 només podrà emetre els 90 segons d'imatges que proporciona la Lliga de Futbol Professional (LFP). Per tornar a gaudir del paquet ampli d'imatges, Mediapro exigeix ara un aval que garanteixi el compliment de la totalitat del contracte fins al 2019.A més, tal com marca la legislació que aixopluga el reglament del futbol a l'Estat i l'explotació d'imatges, TV3 només podrà emetre el resum sencer d'un minut i mig del derbi entre l'Espanyol i el Barça dues vegades en les 24 hores posteriors al final del partit.

