L'al·legat d'Ustrell en defensa de la ràdio pública el dia que coincideixen Millo i Otegi

El presentador de El Suplement de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, ha dedicat la seva portada de diumenge a posar en valor la ràdio pública . Ha posat en valor la pluralitat del mitjà i la vocació informativa que té el dia que pels micròfons del seu programa hi han passat el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el líder de l'esquerra abertzale, Arnaldo Otegi.A més, com ha recordat, fa 100 dies de l'aplicació de l'article 155. I en aquesta línia ha indicat li agradaria entrevistar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria "però no vol venir" i ha afirmat que també a Oriol Junqueras, líder d'ERC, "però es quedaria sense pati a la presó" , ha continuat.Tot plegat, ha afirmat, perquè un mitjà pública té el deure d'informar a la societat, "estar informat és un dret fonamental en qualsevol democràcia. A més, s'hi ofereixen entrevistes o debats per interpretar el que està passant".El locutor ha criticat que es facin crítiques per "si es convida a un o altre, és negar la naturalesa d'aquest mitjà que, recordem-ho, és públic". I quan es facin entrevistes, "exigir-nos a tros que fem preguntes valentes i dignes d'aquest país", ha finalitzat.

