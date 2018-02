​«El Periódico» acomiada el dibuixant Miquel Ferreres

El xef del restaurant Capritx, Artur Martínez, i el ninotaire Miquel Ferreres, en una foto d'arxiu. Foto: COMRàdio

Anava a posar "L'humor de Ferreres" però això és molt més que humor 👏👏👏 pic.twitter.com/Vfk0qDkkdb — Ramon Miquel 🎗️🇧🇪 🇩🇰 (@_Ramon_Miquel_) 21 de desembre de 2017

La opinión gráfica de Miquel Ferreres, certera y contundente. pic.twitter.com/k6YsK795W3 — Elisenda Roca (@elisendastone) 5 de desembre de 2017

Els d'El Periodico acaben d'acomiadar al gran humorista Miquel Ferreres... pic.twitter.com/tGpCbtafrj — Senyor Bohigues (@SenyorBohigues) 2 de febrer de 2018

El Periódico ha acomiadat el dibuixant Miquel Ferreres. L'històric ninotaire, que publicava un acudit diari al rotatiu, hi treballava des de l'any 1997.Ferreres va començar a treballar al Correo Catalán. A la seva vida professional ha col·laborat amb els grans diaris del país, com La Vanguardia, El País, i amb importants revistes d'humor, com El Papus, El Jueves i també amb Interviú.La raó del seu acomiadament no està clara. Ferreres havia estat molt crític en els últims temps amb la repressió policial i del govern espanyol contra l'independentisme i també contra la monarquia, contradient així la línia editorial del diari.Les vinyetes de Ferreres eren un contrapunt de la línia editorial del diari. El dibuixant ha estat especialment crític amb la repressió del govern espanyol contra l’independentisme arran de l’1-O, i també amb el paper que han tingut els partits unionistes a Catalunya. Fa unes setmanes va col·laborar en una iniciativa de la publicació Illegal Times, amb les il·lustracions de més de vint dibuixants de tot el món, on es denunciava la vulneració de drets en general, però més en particular la vulneració de la llibertat d'expressió a Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)