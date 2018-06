Vestigis de guerra al carrer de la Lleona

com un vianant qualsevol, o bé amb mirada històrica. Som uns quants els qui ens dediquem a fer-ho d’aquesta manera però sovint, tot i que hàgim passat mil vegades per un mateix carrer amb el radar històric posat hi ha coses que ens passen desapercebudes.presumiblement des de fa segles, gravat a un dels carreus de la capella de Santa Àgata a la Plaça del Rei. Ara parlarem d’un altre vestigi, en aquest cas ben a prop de la Plaça Reial (ambdues sovint es confonen).de les confiscacions i saquejos que es van fer a partir del 19 de juliol de 1936 a Barcelona, un cop aturat el cop militar feixista. La informació em va arribar fa un temps de la ma de l’infatigable Oriol Rigola de Sants, perseguidor de “lo bell de lo vell” i defensor del patrimoni.a la façana posterior de l’Església de Sant Jaume, que té l’entrada principal pel carrer Ferran. Allà hi trobarem una finestra enreixada on encara es poden veure escrites a banda i banda de la paret respectivament les sigles CNT i FAI.que va caure en poder d’aquesta organització durant la guerra. Ara, a l’edifici s’hi troba la seu de la comunitat religiosa de les germanetes de l’Anyell. Segons afirmen les religioses, que sovint obren les seves portes al públic, el seu trasllat a la seu és relativament recent i no tenen memòria dels esdeveniments succeïts al local durant la guerra.encara persisteixin a l’edifici després de tants anys i hagin sobreviscut el franquisme i els grafiters.

Antigues sigles de la CNT FAI pintades en una finestra de la façana posterior de l'església de Sant Jaume, al carrer de la Lleona. Foto: Mariona Batllés

