VÍDEO Els missatges en exclusiva del «Polònia» que faran ombra a Ana Rosa

📱✉️ Hem interceptat uns missatges sobre el programa d'aquesta nit. Tot gràcies a un reportatge d'investigació.



Digues-li investigació, digues-li "passàvem per allà". pic.twitter.com/vQE2YIwzcZ — Polònia (@poloniatv3) February 1, 2018

La notícia d'aquesta setmana, a banda de la investidura ajornada, seran els missatges de Carles Puigdemont a Toní Comín en què assegurava que tot plegat s'havia acabat. Com no podia ser d'una altra manera, el "Polònia", el programa de sàtira política per excel·lència de TV3, hi donarà aquest vespre el seu particular punt de vista.Abans, i en exclusiva, han compartit a través de Twitter uns "altres" missatges de Puigdemont. Ana Rosa Quintana assegurava ahir que la seva exclusiva acabaria amb el procés. Els missatges de Polònia, probablement, no aspiren a tant, però sí que permetran riure una mica de la situació en què es troba ara mateix l'independentisme.A la piulada, no s'han estalviat un retret a la manera de fer del programa de Telecinco: "Hem interceptat uns missatges sobre el programa d'aquesta nit. Tot gràcies a un reportatge d'investigació. Digues-li investigació, digues-li 'passàvem per allà'".Aquí els podeu llegir:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)