VÍDEO «El Foraster» pateix un accident i rebenta les audiències

🏎️ Gas i cap als forats, això sembla ‘Motor a fons’. En @QuimMasferrer pateix més que en Roger fent una triatló #CastellfollitTV3 😰 pic.twitter.com/TxwpA6muZb — El Foraster (@elforasterTV3) 31 de gener de 2018

👉 “El cotxe es tomba? Oh clar”. 👈



🙌 A veure Quim, t’estan avisant. L’Antonio segur que ja ho veu que això és un dels 10 errors del dia. 😱 #CastellfollitTV3 pic.twitter.com/czKBowfbqm — El Foraster (@elforasterTV3) 31 de gener de 2018

😅 Fins ara coneixíem el trinxat de la Cerdanya, ara també hem descobert el trinxat de Castellfollit, pobre @QuimMasferrer 🏎️ #CastellfollitTV3 pic.twitter.com/AzLyJZQWqt — El Foraster (@elforasterTV3) 31 de enero de 2018

La Roser s’ha passat de gas i potser ha xerrat massa. 🙊 Les seves amigues no saben on ficar-se 😳 #CastellfollitTV3 #gasalmatalàs pic.twitter.com/Ffxrv74MZL — El Foraster (@elforasterTV3) 31 de enero de 2018

🌲 Quina previsió en Fidel, plantar un pi perquè et faci ombra quan siguis vell. 👏 Gas a la vida amb en Fidel, quanta raó, quatre dies i s’han d’aprofitar 😅 #CastellfollitTV3 pic.twitter.com/W6yksLY1ri — El Foraster (@elforasterTV3) 31 de enero de 2018

El Foraster es garantia d'èxit. Les visites de Quim Masferrer als pobles més petits i desconeguts d'arreu de Catalunya triomfen des de fa anys a TV3. Aquest dimecres a la nit, com no podia ser d'una altra manera, la televisió catalana va tornar a liderar les audiències amb una quota de pantalla del 24,7%, a anys llum del partit de semifinals de la Copa del Rei entre el Leganés i el Sevilla, que va registrar un 9,2% sumant els espectadors de GolTV i Telecinco (les dues cadenes van emetre l'enfrontament de manera simultània).El Foraster va visitar el municipi de Castellfollit del Boix, davant l'atenta mirada de 620.000 espectadors. Durant la seva estada de 48 hores, Quim Masferrer va viure una experiència que, de ben segur, recordarà tota la vida. Un veí del poble, l'Antonio, se'l va endur a donar un volt gens convencional amb el cotxe.El fet de no tenir portes i les advertències sobre la gran inclinació a la qual se sotmetria el vehicle potser haurien d'haver dissuadit a l'humorista, però no va ser així i el resultat, que es pot aprenciar en el vídeo que obre la notícia, va embogir l'audiència.

