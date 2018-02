VÍDEO Netflix torna a recórrer al procés per a un nou anunci

Ya no hay excusas para no entendernos. #BlackMirror pic.twitter.com/BpO9ZQIOoT — Netflix España (@NetflixES) January 31, 2018

Netflix ha tornat a recórrer al procés català per un nou anunci d'una de les seves sèrie estrella, Black Mirror. En aquest cas, presenta dos veïns, un unionista i l'altre independentista que, mitjançant unes lents de contacte, poden veure l'altra persona com a ells els agradaria. D'aquesta manera, l'independentista veu l'unionista com si defensés el seu projecte polític. "Smart Lents adapta el món exterior per harmonitzar-lo amb el teu interior", diu l'anunci.La sèrie, ambientada en un futur proper en què la humanitat no ha sabut controlar del tot les noves tecnologies, ja ha recorregut a imatges viscudes a Catalunya aquests últims mesos. En el darrer cas, va utilitzar imatges de la violència policial de l'1 d'octubre.

