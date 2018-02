TV3 desvela el programa que substituirà «Tarda oberta»

Helena Garcia Melero i Francesc Sòria presentaran el nou magazín Foto: TV3

TV3 estrenarà a partir de dilluns que ve, 5 de febrer, Tot es mou, el nou magazín de tardes de la televisió pública catalana. Helena Garcia Melero, Francesc Sòria i Lluís Marquina seran els presentadors del nou programa, que seguirà l'actualitat, donarà veu als protagonistes del moment i tractarà aquelles qüestions que toquen més de prop els ciutadans amb un to amable i distret. L'espai substitueix l'actual Tarda Oberta, que presenten Vador Lladó i Ruth Jiménez.Tot es mou inclou diferents registres, per tractar qüestions estrictament informatives, i també de divulgació i entreteniment. També tindrà un parell d’espais d’opinió i analitzarà l’actualitat tant des d’un prisma seriós com humorístic. Tot es mou jugarà amb connexions en directe, tertúlies, reportatges, entrevistes i l'anàlisi dels temes del dia, ampliant-los en molts casos i buscant-ne l'aspecte pràctic i curiós, entre d'altres.Els tres conductors del magazín també estaran acompanyats d'altres cares de la cadena com Laia Ferrer, Àngels Molina, Eloi Cordomí o Llucià Ferrer.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)