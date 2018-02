Què es fa amb les meves dades personals? Cinc drets a tenir en compte amb la nova llei europea

El consentiment és un pas actiu: Ha de ser informat, lliure, específic i inequívoc. Ja no pot ser tàcit, ni per silenci, com fins ara.



No valen tampoc les caselles marcades prèviament i es farà especial atenció quan es tracta de menors o col·lectius vulnerables. Aquest consentiment, però, no caldrà aplicar-lo quan hi hagi un interès legítim, com podria ser el cas d’ús de les dades amb finalitats de màrqueting.



Un altre aspecte és que no poden demanar-te’l per dos temes alhora. Per exemple, que la mateixa empresa vulgui el permís per enviar publicitat i per cedir les dades personals a tercers. Cal que estiguin clarament diferenciats i que puguis triar amb llibertat.